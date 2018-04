Sport goleia Americana e dorme no G-4 da Série B

A equipe do técnico Mazola Júnior chegou aos 55 pontos, mas precisa esperar pelos demais resultados da rodada, no sábado, para saber se entrará em definitivo na zona de acesso. Já o Americana se complicou ao completar nove jogos sem vitória. O time paulista segue com 53 pontos, no oitavo lugar.

O Sport começou o jogo sufocando o Americana e antes de abrir o placar aos 25 minutos, desperdiçou duas grandes chances, com Marcelinho Paraíba e Válber. O gol surgiu depois de boa jogada de Marcelinho, que bateu forte no ângulo superior esquerdo de Saulo.

O segundo saiu aos 36 minutos. Em dia inspirado, Marcelinho Paraíba bateu escanteio da direita e, após corte frustrado de Jorge Luiz, Gabriel acertou a cabeça para mandar para as redes.

O terceiro gol saiu aos 40 minutos. Marcelinho Paraíba, grande protagonista do jogo, foi derrubado na entrada da área, pela direita, e Wellington Saci mandou no ângulo superior esquerdo: 3 a 0. O quarto gol saiu ainda no primeiro tempo. Aos 44, Marcelinho recebeu pela esquerda e finalizou no canto direito de Saulo.

O Americana esboçou uma reação no segundo tempo. Mas mostrou limitação, principalmente no ataque. O Sport, com ampla vantagem, apenas administrou o bom placar, dando mais um passo na tentativa de retornar à primeira divisão.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, 19, dia de rodada cheia na Série B. Em seus penúltimos jogos nesta Série B, o Sport enfrentará o Paraná, novamente na Ilha do Retiro, enquanto o Americana duelará com o já rebaixado Vila Nova, em casa, no Estádio Décio Vitta.

Ficha Técnica:

Sport 4 x 0 Americana

Sport - Magrão; Renato (Naldinho), Tobi, Gabriel (Montoya) e Wellington Saci; Hamilton, Róbston, Willians (Mailson) e Marcelinho Paraíba, Roberson e Júnior Viçosa. Técnico: Mazola Júnior.

Americana - Saulo; Luiz Felipe, Jorge Luiz, Thiago Gomes e Magal; Alê, Gersimar (César Santiago), Léo Silva e Válber (André Luiz); Marcinho e Fumagalli (Paulinho). Técnico: Roberto Fernandes.

Gols - Marcelinho Paraíba, aos 25 e aos 44, Gabriel, aos 36, e Wellington Saci, aos 40 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Marcelinho Paraíba, Tobi, Willians, Léo Silva, César Santiago e Alê.

Árbitro - Sandro Meira Ricci (DF).

Renda - R$ 82.535,00.

Público -15.563 pagantes.

Local - Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE).