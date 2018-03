Sport goleia e fica perto da vaga O Sport goleou o Atlético-MG por 4 a 0, nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, no primeiro jogo das quartas-de-final da Copa do Brasil. Agora, a equipe pernambucana pode perder por até três gols de diferença na partida de volta, semana que vem, em Belo Horizonte, que irá garantir a classificação. A goleada começou cedo, aos 10 minutos do primeiro tempo, com o gol de Gaúcho em cobrança de falta. Com chute forte, ele colocou a bola no canto esquerdo do goleiro Velloso. Aos 33 minutos foi a vez de Cléber marcar, após boa jogada de Nildo. No segundo tempo, o Sport continuou no ataque, até marcar novamente. Sílvio Criciúma fez 3 a 0 aos 5, ao aproveitar a sobra de um escanteio cobrado por Juninho Goiano. Pouco depois, aos 12, saiu o quarto gol, com Adriano Chuva. O técnico Celso Roth ainda mexeu no Atlético para tentar uma reação. Na melhor chance de gol, aos 28 minutos do segundo tempo, Juninho chutou bem, mas o goleiro Maizena defendeu com segurança. Depois disso, o Sport tratou só de administrar a grande vantagem conquistada. Ficha técnica: Sport: Maizena; Carlinhos, Gaúcho, Sílvio Criciúma e Juninho Goiano; Ataliba, Fernando César, Cléber e Nildo; Valdir Papel e Adriano Chuva (Ricardinho). Técnico: Hélio dos Anjos. Atlético-MG: Veloso; Cicinho, André, Scheidt e Marquinhos; Ferrugem (Cleison), Genalvo, Alexandre (Lenilson) e Lúcio Flávio (Juninho); Guilherme e Fábio Júnior. Técnico: Celso Roth. Gols: Gaúcho, aos 10, e Cléber, aos 33 do primeiro do primeiro; Sílvio Criciúma, aos 5, e Adriano Chuva, aos 12 do segundo. Árbitro: Paulo César de Oliveira (SP) Cartão amarelo: Valdir Papel e Juninho. Público: 23 mil pagantes. Renda: Não divulgada. Local: Ilha do Retiro, em Recife.