Sport goleia rival no clássico da Série B O Sport Recife não tomou conhecimento do Santa Cruz e goleou seu rival por 4 a 0, neste sábado à noite, no Estádio da Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A vitória colocou o rubro-negro em quinto lugar, com 27 pontos. O tricolor continua com 22 pontos, em 13º lugar. O time comandado pelo técnico Hélio dos Anjos dominou todo o primeiro tempo, quando abriu vantagem de dois gols, com Cléber aos 37 e Weldon aos 47 minutos. No segundo tempo, o Santa Cruz arriscou tudo indo ao ataque, mas sofreu outros dois gols marcados por Nildo aos 29 e Ricardinho aos 46 minutos.