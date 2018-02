Sport já contratou novo treinador Os dois times que demitiram seus técnicos após a abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B já contrataram seus substitutos. Luiz Carlos Ferreira será substituído por Heriberto da Cunha no Sport-PE e para o lugar de Juninho Fonseca, no Caxias-RS, Mano Menezes foi o escolhido. No Sport, a situação ficou insustentável para Ferreira após mais uma derrota, desta vez fora de casa, para o Vila Nova-GO por 2 a 1. Heriberto da Cunha, que tem história no futebol pernambucano, já estava cotado para seu lugar. Para o lugar de Juninho Fonseca no Caxias, a diretoria do Caxias optou por contratar o técnico-sensação da Copa do Brasil, Mano Menezes, que de forma surpreendente levou o 15 de Novembro-RS à fase semifinal. Com mais estas duas trocas de treinadores o número já chega à 12 na Série B. Além destes times, Paulista, Joinville-SC, Remo-PA, Marília, Mogi Mirim, CRB-AL, Londrina-PR e Santo André já contribuíram para o troca-troca de técnicos, alguns com mais de uma nestas dez rodadas realizadas até agora.