Sport já treina para pegar o Marília O técnico do Sport, Hélio dos Anjos, iniciou hoje a preparação do seu time visando à última etapa da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe fez dois treinos no campo do clube, na Ilha do Retiro, quando o treinador fez preleção, buscando conscientizar os jogadores da responsabilidade no quadrangular. Segundo ele, esta é uma etapa que não admite vacilos, porque cada jogo tem caráter decisivo, e lembrou que o primeiro adversário da equipe, o Marília, tem um histórico no campeonato que impõe respeito e vai exigir toda a concentração dos atletas. O time paulista não perdeu em nenhuma das vezes que jogou com os times pernambucanos neste torneio, vencendo três vezes o Náutico e uma vez o Santa Cruz, e empatando com o Sport. Hélio dos Anjos frisou que a euforia por ter conseguido chegar entre os quatro primeiros cabe unicamente à torcida. "Até agora nada foi conquistado", afirmou. Na partida que se realiza sábado na Ilha do Retiro, o técnico não vai contar com o zagueiro Sílvio Criciúma e com o volante Ataliba. Ambos cumprem suspensão depois de terem recebido o terceiro cartão amarelo no jogo com o Brasiliense, sábado, quando um empate (1 x 1) classificou o rubro-negro. Marcão, que cumpriu suspensão e já está disponível, deve ocupar o lugar de Criciúma, enquanto Ataliba deverá ser substituído por Fernando César. O atacante Valdir Papel, que se machucou no ombro no jogo de terça-feira passada contra o Santa Cruz, ainda sente dores e só será avaliado pelo departamento médico quarta-feira.