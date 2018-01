Sport joga para garantir a vaga na Série B A terça-feira pode ser de festa para duas torcidas de Pernambuco. Principalmente a do Sport, que se classifica à próxima fase da Série B do Campeonato Brasileiro, com uma rodada de antecipação, caso ganhe o jogo contra o Caxias, às 20h30. No mesmo horário, o Santa Cruz recebe o Ceará e, se vencer, fica com a vaga praticamente garantida. O Santa Cruz tem a vantagem de jogar em casa. Com 32 pontos e na 7ª posição, terá pela frente o Ceará, que perdeu seu treinador na última rodada. Depois da derrota para o Sport, por 2 a 0, Celso Teixeira acabou pedindo demissão alegando falta de profissionalismo de alguns jogadores, principalmente do meia Claudinho, que ficou irritado ao ser substituído e teria até tentado agredir o técnico nos vestiários. O Ceará está em 10º lugar, com 29 pontos, e também precisam da vitória para continuar na briga por uma das 6 vagas restantes - Palmeiras e Botafogo já estão garantidos. A diretoria efetivou o auxiliar Vanderlei Manuel no comando do time. No outro jogo da noite, dois times com objetivos bem diferentes. Em quinto lugar, com 33 pontos, o Sport vai ao Rio Grande do Sul enfrentar o desesperado Caxias, que está em 20º, com 20, e luta contra o rebaixamento. Confira toda a 23ª rodada da Série B: Terça-feira - Santa Cruz x Ceará e Caxias x Sport; Quinta-feira - Portuguesa x América-MG e Marília x Londrina; Sábado - Brasiliense x União São João, Paulista x Anapolina, Avaí x Palmeiras e São Raimundo x Botafogo; Domingo - Náutico x Gama, CRB x Remo, América-RN x Mogi Mirim e Vila Nova x Joinville.