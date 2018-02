Sport larga na frente em Pernambuco com gol de Fumagalli O Campeonato Pernambucano começou neste sábado com a vitória do Sport sobre o Cabense por 1 a 0, na Ilha do Retiro. O gol foi marcado pelo atacante Fernando Fumagalli, em cobrança de pênalti. No Cearense, o ceará saiu na frente com uma vitória sobre o Maranguape por 2 a 1, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Confira os resultados deste sábado pelos campeonatos estaduais. CAMPEONATO PERNAMBUCANO 1ª rodada Sport 1 x 0 Cabense Classificação 1.º - Sport, 3 pontos; 2.º - Cabense, zero. Obs.: Santa Cruz, Náutico, Vera Cruz, Porto, Ypiranga, Belo Jardim, Central e Serrano ainda não estrearam. CAMPEONATO CEARENSE 1ª rodada Ceará 2 x 1 Maranguape Classificação 1.º - Ceará, 3 pontos; 2.º - Maranguape, zero. Obs.: Fortaleza, Itapipoca, Icasa, Guarani, Quixadá, Ferroviário, Itapajé e Uniclinic ainda não estrearam. CAMPEONATO ALAGOANO 1ª rodada Penedense 0 x 1 Igaci Classificação 1.º - Igaci, 3 pontos; 2.º - Penendense, zero. Obs.: CSA, CRB, ASA, CSE, Ipanema, Coruripe, Corinthians e Murici ainda não estrearam. CAMPEONATO CAPIXABA 1ª rodada Linhares 0 x 0 Estrela do Norte Vitória 3 x 5 Vilavelhense (sexta-feira) Classificação Grupo A 1.º - Linhares e Estrela do Norte, 1 ponto. Obs.: Jaguaré, Colatina e Pinheiros ainda não estrearam. Grupo B 1.º - Vilavelhense, 3 pontos; 2.º - Vitória, zero. Obs.: Serra, Colatinense e Rio Branco ainda não estrearam.