Sport leva a melhor no clássico com Santa O Sport conseguiu se recuperar na segunda fase da Série B do Brasileiro, ao vencer o rival Santa Cruz por 3 a 1, nesta terça-feira, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife. Com a vitória no clássico, o time assume a segunda colocação do grupo B, com 3 pontos, ao lado do Brasiliense - o líder é o Palmeiras, com 6. Já o Santa Cruz, com duas derrotas em dois jogos, é o lanterna do grupo B - na próxima rodada, recebe o Brasiliense no Arruda. Enquanto que o Sport joga agora contra o líder Palmeiras, sábado, na Ilha do Retiro. O clássico pernambucano começou tenso, já que o resultado colocaria um dos clubes na briga por uma vaga no quadrangular final e complicaria bastante a situação da outra equipe. Disposto a se recuperar da derrota para o Brasiliense, na estréia, o Sport abriu o placar logo aos 9 minutos, com um gol do zagueiro Sílvio Criciúma. O Santa Cruz, que também havia perdido para o Palmeiras, não conseguiu reagir. Aí, 5 minutos após o primeiro gol, Weldon ampliou para a Sport após boa jogada de Carlinhos na linha de fundo. O terceiro saiu aos 31, novamente com Weldon. A torcida do Santa Cruz já começava a abandonar o estádio, ainda no primeiro tempo, quando o time conseguiu diminuir a vantagem com um gol de Willames, aos 33 minutos. No segundo tempo, o técnico Péricles Chamusca mudou o Santa Cruz mas não conseguiu ameaçar o adversário. Enquanto isso, o Sport administrou o resultado até o apito final.