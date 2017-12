Sport luta contra o abatimento Depois de perder o mando de campo contra o Palmeiras, no próximo dia 23, e ter a confirmação do desfalque do atacante Adriano Chuva contra o Botafogo, na partida de sábado, na Ilha do Retiro, o clima no Sport é de apreensão. Preocupado em evitar que os problemas atrapalhem o rendimento da equipe, o técnico Hélio dos Anjos investe na preparação psicológica do grupo. Além do treinamento normal, Hélio dos Anjos conversou bastante com os jogadores nesta quinta-feira. A preocupação é não deixar os jogadores desanimarem. Sem Adriano Chuva, vítima de uma lesão na coxa esquerda, Hélio dos Anjos já definiu o time titular para sábado. Assim, o ataque terá Valdir Papel e Ricardinho. O treinador ainda fará outras mudanças, já que 4 jogadores estão suspensos: Barão, Sílvio Criciúma, Fernando César e Magal. O lateral-direito Carlinhos, o zagueiro Marcão, o lateral-esquerdo Ademar e o volante Vágner Mancini entram em seus lugares.