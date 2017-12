Sport luta para manter o elenco Depois de perder a chance de voltar à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, o Sport luta agora para evitar uma ´debandada´ de jogadores e integrantes da equipe técnica. Preocupado com a possibilidade de perder alguns dos atletas que mais se descataram ao longo dos jogos da Série B, além do técnico Hélio dos Anjos. Segundo o presidente Severino Otávio, encontrar alternativas que garantam a permanência do treinador, da equipe técnica e de grande parte do elenco de jogadores "é uma prioridade". Na última segunda-feira, Hélio descartou uma proposta do Vila Nova. Informações não oficiais dão conta de que o Juventude também estaria interessado em conversar com o técnico do Sport. Entre os jogadores, o assédio de outras equipes também já começa a preocupar a direção rubro-negra. O artilheiro Adriano Chuva recebeu uma proposta do Kashima Antlers, do Japão. Segundo seu empresário, Ádson Gomes, trata-se de um valor "irrecusável", que nenhum clube brasileiro conseguiria oferecer. Chuva, que recebe R$ 25 mil por mês, mostrou-se disposto a permanecer no Sport, desde que tenha garantias financeiras. "Tenho uma família para sustentar." Segundo Severino Otávio, a permanência dos jogadores Maizena, Sílvio Criciúma, Marcão, Ataliba e Adriano Chuva é necessária para "manter as chances de subir para a Série A no próximo ano". Para a partida de sábado contra o Marília - quando o Sport apenas cumprirá tabela pela fase final da Série B - Hélio dos Anjos não poderá contar com Gaúcho, que sofreu uma lesão no tornozelo direito, e também com Vágner Mancini, que está suspenso pelo terceiro amarelo. Sílvio Criciúma e Fernando César serão os substitutos. Ademar, que cumpriu suspensão, também deverá voltar ao time em lugar de Magal. Nesta quinta-feira, Hélio dos Anjos será julgado novamente pela invasão na partida contra o Palmeiras, dia 11 de outubro, na Ilha do Retiro. O julgamento acontece sexta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O técnico pode pegar de 60 a 360 dias de suspensão. No entanto, o advogado Júlio César e o próprio comandante estão confiantes de que ele não será punido, pois as imagens da televisão mostraram ele afastando as pessoas do gramado. Em relação ao jogo contra o Marília, a Confederação Brasileira de Futebol negou o pedido do Sport para antecipar a partida. Ou seja, o jogo acontece mesmo no sábado, no Bento de Abreu. O elenco viaja para o Interior de São Paulo na sexta-feira. Como o confronto não vale mais a classificação para nenhuma das equipes, Hélio não fez mistério sobre a escalação. O grupo deve ser: Maizena; Carlinhos, Sílvio Criciúma, Marcão e Ademar; Ataliba, Fernando César, Cléber e Nildo; Ricardinho e Valdir Papel. Nesta quarta-feira, Severino Otávio se reuniu com os dirigentes e o elenco. Ele fez um balanço do ano e expressou sua satisfação em ter trabalhado com os atletas. "Houve um reconhecimento do nosso esforço. Foi um papo tranqüilo", contou Maizena.