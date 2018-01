Sport mantém a dúvida no ataque O técnico Hélio dos Anjos ainda não definiu o companheiro de Wéldon no ataque do Sport para o jogo contra o Marília, neste sábado, na Ilha do Retiro, na abertura do quadrangular final da Série B do Brasileiro. A dúvida é se Valdir Papel terá condições de jogo. Caso ele não jogue, Ricardinho e Clayson Rato disputam a posição. Apesar de ter participado dos dois últimos treinos, Valdir Papel ainda sente dores no ombro em que sofreu contusão há cerca de 10 dias. Por isso, ele ainda não está totalmente confiante. "Estou muito ansioso, não nego que ainda estou com medo do ombro", revelou o jogador. Em compensação, o zagueiro Silvio Criciúma e o volante Ataliba, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, tiveram seus substitutos confirmados. Marcão entra na defesa e Fernando César joga no meio-de-campo. No final da manhã desta sexta-feira, depois do treino, Hélio dos Anjos conversou longamente, e em particular, com os atletas. "O professor disse que é preciso ter a cabeça no lugar, entrar em campo sabendo das dificuldades, mas querendo um resultado positivo", afirmou Fernando César, ao comentar a conversa com o treinador. Segundo Hélio dos Anjos, a principal arma do rival deste sábado é o contra-ataque. "O Marília tem jogadores muito rápidos e, embora não tenham a tradição dos outros adversários (Palmeiras e Botafogo), eles já mostraram que têm valor e que são capazes de reverter qualquer situação", afirmou.