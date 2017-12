Sport mantém técnico e quer antecipar jogo Ainda sob o impacto da frustração de não ter conseguido fazer seu clube voltar à Primeira Divisão, o diretor de futebol do Sport, Vandérson Lacerda, já faz planos para 2004. Sua idéia - ainda a ser aprovada pela presidência - é a de manter o técnico Hélio dos Anjos, toda a comissão técnica e 80% dos jogadores. Ele avaliou que o Sport tinha toda condição de se classificar. "Não aconteceu, mas fazendo uma retrospectiva do último ano, avaliamos que houve grandes avanços", afirmou. "Queremos dar prosseguimento a este trabalho para fechar 2004 com chave de ouro, voltando à elite do futebol brasileiro". Ele lembrou que em 2002 o clube foi desclassificado na Copa Brasil, perdeu o campeonato estadual e não chegou ao quadrangular da Série B do Brasileiro. Neste ano, sob o comando de Hélio dos Anjos, ficou em terceiro na Copa Brasil, ganhou o título estadual e ficou entre os quatro primeiros no Brasileiro. "Se toda a equipe técnica permanecer e se fecharmos uma equipe ainda com maior qualidade, fazendo alguns ajustes, temos certeza de sucesso no próximo ano". As negociações com o treinador e os atletas só deverão começar a ocorrer depois do jogo com o Marília. Os dois times tentavam hoje antecipar a partida - prevista para sábado - para esta quinta-feira. Ao Sport interessa a antecipação porque os jogadores poderiam entrar logo em férias e as despesas seriam reduzidas. Hoje o time foi liberado pelo técnico para que os jogadores tivessem um pouco mais de tempo para esfriar a cabeça e retomar o equilíbrio, depois da derrota por 2 a 1, de virada, para o Palmeiras, no sábado em Garanhuns, no agreste. Amanhã eles se reapresentam pela manhã no clube. O meia Vagner Mancini recebeu o terceiro cartão amarelo e não entra em campo contra o Marília.