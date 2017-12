Sport mexe no ataque contra o Botafogo Lanterna do quadrangular da Série B do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto, o Sport tenta neste sábado à tarde sua reabilitação frente ao Botafogo, em Caio Martins, em Niterói. Vindo de uma derrota para o Palmeiras (1 a 0) e há quatro jogos sem ganhar, o time deve apostar nos contra-ataques na busca de um bom resultado para manter viva a chance de voltar à Primeira Divisão. Sem o lateral direito Carlinhos e o capitão Gaúcho, zagueiro, que levaram o terceiro cartão amarelo na última partida, o técnico Hélio dos Anjos vai substituí-los por Marcão e Barão, respectivamente. O ataque, o ponto fraco do time, deve sofrer novas mudanças. Contra o Palmeiras ele colocou o meia Nildo fazendo dupla com Wéldon. Agora, ele recua Nildo novamente e põe Ricardinho em campo. O treinador ainda tinha dúvidas sobre o parceiro do atacante, uma vez que tanto Wéldon como Valdir Papel estão em uma má fase, e pretendia definir o setor ofensivo momentos antes do jogo.