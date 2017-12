Sport não perde tempo em Garanhuns A delegação do Sport seguiu nesta quinta-feira para a cidade de Garanhuns, onde enfrentará o Palmeiras no sábado, pela fase final da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de três horas de viagem - a distância entre o Recife e Garanhuns é de 226 km -, o grupo desembarcou às 18 horas e, após uma rápida parada no hotel onde ficará hospedado, foi direto para o estádio Gigante do Agreste, para realizar um treino recreativo e começar a reconhecer o gramado. Com a escalação definida, o técnico Hélio dos Anjos se esforça para manter o grupo tranqüilo para esse jogo decisivo. "Com a proximidade da partida, é evidente que o clima começa a esquentar, mas temos certeza de que o trabalho feito por toda a equipe técnica vai ajudar a manter o bom astral e a confiança dos garotos", afirmou o presidente do Sport, Severino Otávio. Conforme já havia comentado no início da semana, Hélio dos Anjos confirmou nesta quinta-feira que o lateral-esquerdo Ademar, suspenso, será substituído por Magal. Na defesa, o zagueiro Marcão formará dupla com o capitão Gaúcho.