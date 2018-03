Sport não terá Romerito na final da Copa do Brasil

O Sport, adversário do Corinthians na final da Copa do Brasil, já tem um desfalque certo para as duas partidas decisivas da competição nacional: o meia Romerito, de 33 anos, um dos principais jogadores do clube no torneio. O atleta será obrigado a retornar ao Goiás, equipe detentora dos seus direitos federativos. O contrato dele com o time pernambucano venceu justamente nesta sexta-feira. Mesmo que seja feito um novo acordo com o Sport, não haveria possibilidade de inscrevê-lo novamente na Copa do Brasil. Em entrevista à TV Globo nesta sexta, Romerito se mostrou emocionado e disse que este é um dos momentos mais difíceis de sua carreira. "É o momento mais difícil da minha carreira, eu ralei demais para chegar até aqui", declarou. Sport e Corinthians começam a decidir a Copa do Brasil na próxima quarta-feira, em partida marcada para o Morumbi. No dia 11 de junho, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), será realizado o confronto decisivo.