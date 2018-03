Sport notifica André e admite entrar na Justiça contra o jogador

Desaparecido do Sport desde a semana passada, o atacante André viu naufragar sua negociação com o Grêmio e, agora, ainda terá que se justificar ao time pernambucano. Nesta segunda-feira, o departamento jurídico do clube decidiu notificar formalmente o jogador pelo descumprimento de suas obrigações.

André não aparece no Sport desde a última quinta-feira. No dia seguinte, o Grêmio desistiu da contratação do atacante, que mesmo assim não se reapresentou ao clube pernambucano. Diante deste quadro, a diretoria decidiu tomar medidas legais e já admite até mover uma ação na Justiça contra o jogador se o caso não for resolvido nos próximos dias.

"Encaminhamos uma notificação pelo descumprimento das obrigações, a negativa de se colocar disponível para os jogos, sem causa que justificasse. Fizemos a notificação extrajudicial para que isso seja esclarecido. Está caracterizado o descumprimento de obrigações por parte do atleta. Pelo lado do Sport, cumprimos tudo", garantiu o vice-presidente jurídico do clube, Lêucio Lemos.

O dirigente explicou que este é um primeiro passo do Sport para tentar resolver a situação. E se André seguir se recusando a cumprir suas obrigações com o clube, um processo na Justiça será inevitável. "No futuro, o comportamento dele pode gerar isso", confirmou.

"Demos a ele o conhecimento formal, documentado, de que está desatendendo à obrigação. Não está se dispondo a participar de exercícios físicos, não se apresenta para concentração. Ele tem que se explicar, responder e justificar o que motiva este comportamento", disse Lêucio. "Se seguir assim, primeiramente, vamos à federação. Depois, vamos à Justiça."

Apesar de manifestar sua esperança de que o caso seja resolvido sem a necessidade do envolvimento da Justiça, o dirigente rubro-negro se mostrou pessimista em relação à possibilidade de André voltar a vestir a camisa do Sport. E foi além, ao garantir que o clube pode deixar de pagar os salários do atleta se ele não se reapresentar em breve.

"Acho que é difícil essa reconciliação. Mas dependendo do que o motivou a fazer isso... Precisamos avaliar essa questão. Haverá punições administrativas e disciplinares, que podem resultar em questão financeira, como desconto pelas ausências e até mesmo o corte do salário. Se ele não trabalha, não cumpre a obrigação...", explicou.