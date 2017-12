Sport: otimismo apesar dos desfalques Expectativa. Essa é a palavra que melhor pode expressar o clima entre jogadores e equipe técnica do Sport Clube do Recife. Diante da confirmação da perda de dois jogadores para a partida do próximo sábado, contra o Palmeiras, o técnico Hélio dos Anjos já começou a fazer alterações no time principal do Leão. Nesta quarta-feira, o lateral-direito Barão e o zagueiro Sílvio Criciúma foram julgados e punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por terem se envolvido em agressões contra integrantes da equipe do Botafogo, em partida realizada na semana passada. No lugar de Criciúma, que cumprirá dois jogos de suspensão, entra Marcão. Barão, que foi punido com suspensão de três jogos, não havia sido previamente escalado pelo treinador para a partida contra o time paulista. Apesar dos desfalques, Hélio dos Anjos tenta manter o alto astral da equipe e para isso vem mantendo uma rotina regular de conversas com o grupo. "Não podemos deixar que nenhum fator externo interfira na concentração e na tranqüilidade da equipe", afirmou o treinador. Nesta quinta, após a realização de um coletivo - inicialmente marcado para às 14h, o Sport viaja para a cidade de Garanhus, distante 226km do Recife, onde acontece o jogo contra o Palmeiras. Ontem, dois representantes da CBF estiveram no estádio Gigante do Agreste, em Garanhus. A equipe visitou todas as dependências do estádio, mas não conversou com a imprensa.