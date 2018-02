Sport pega Mogi e precisa vencer O Sport precisa vencer nesta sextas-feira o jogo contra o Mogi Mirim, às 20h30, na Ilha do Retiro, sob o risco de cair para a área de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Em décimo-quinto lugar na classificação geral, com 10 pontos, esta partida, considerada de vida ou morte para a equipe, terá como novidade a estréia do atacante Jean Carlo (ex-Náutico). Com o volante Cleiton suspenso, entra no seu lugar Élcio. Éverton deve ser mantido na lateral direita, já que o titular Luciano Baiano ainda está com problemas musculares e é dúvida.