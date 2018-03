Sport perde, mas elimina o Atlético-MG O Atlético-MG venceu, nesta quarta-feira, o Sport, por 3 a 1, no Estádio Independência, pela Copa do Brasil. O resultado, porém, garantiu a vaga nas semifinais da competição ao time pernambucano, que havia vencido o primeiro jogo por 4 a 0 e podia perder por uma diferença de até três gols. O time do técnico Hélio dos Anjos agora enfrenta o Flamengo na próxima fase. A missão do Atlético era ingrata, mas a torcida alvinegra deu um voto de confiança ao time e lotou o Estádio Independência na esperança de o clube mineiro devolver a goleada sofrida no Recife. O time mineiro então partiu para o ataque, mas descuidou da marcação deixando vulnerável a defesa. E foi num contragolpe que a equipe pernambucana abriu o placar, aos 17 minutos do primeiro tempo, por meio do meio-campista Nildo. O gol desestabilizou o já pressionado time atleticano, que ainda na etapa inicial perdeu o zagueiro André Luiz, expulso após receber o segundo cartão amarelo. Contudo, mesmo com um jogador a menos, o Atlético fez um segundo tempo heróico e conseguiu reverter o marcador. Aos 22 minutos, o atacante Fábio Júnior aproveitou uma bola rebatida na área para empatar. Sete minutos depois, o mesmo Fábio Júnior virou o placar. Os gols animaram a equipe mineira e o meia Juninho, aos 36 minutos, fez 3 a 1 para os donos da casa num chute rasteiro, que surpreendeu o goleiro Maizena. Mas, apesar da vitória, faltavam ainda três gols para que o time de Celso Roth alcançasse a classificação. "Acho que no primeiro tempo a equipe entrou muito ansiosa, querendo fazer o gol muito rápido e isso nos prejudicou", avaliou o zagueiro Scheidt. "Infelizmente, não foi possível classificar, mas foi possível mostrar para essa torcida a nossa garra." Apesar de lamentar a derrota, o goleiro Maizena procurou ser pragmático. "A gente não queira perder, mas o que vale é a classificação." Ficha Técnica: Atlético-MG: Velloso; Cicinho, André Luiz, Scheidt e Michel; Ferrugem (Nem), Genalvo, Juninho e Lúcio Flávio; Guilherme (Lenílson) e Fábio Júnior. Técnico: Celso Roth. Sport: Maizena; Carlinhos, Gaúcho, Sílvio Criciúma e Ademar; Ataliba, Fernando César (Marcão), Cléber e Nildo; Valdir Papel (Ricardinho) e Adriano. Técnico: Hélio dos Anjos. Gols: Nilso aos 17 minutos do primeiro tempo. Fábio Júnior aos 22 e 29 e Juninho aos 36 minutos do segundo tempo. Árbitro: Sálvio Spíndola Fagundes Filho (SP). Cartão amarelo: Fernando César, Cicinho, Nildo, Valdir Papel, Ferrugem, Guilherme, Adriano e Marcão. Cartão vermelho: André Luiz e Adriano. Público: 15 mil pagantes. Renda: R$ 29 mil. Local: Estádio Independência.