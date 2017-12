Sport pode ficar sem Sílvio Criciúma O time do Sport viaja na quinta-feira para Garanhuns, a 223 quilômetros do Recife, local do jogo contra o Palmeiras, sábado à noite, pelo quadrangular final da Série B. Com a mudança do horário da partida, anteriormente marcada para domingo de manhã, o técnico Hélio dos Anjos alterou a preparação do grupo e fará apenas dois treinos no estádio Gigante do Agreste, para adaptação ao campo. A equipe titular deve ser a mesma que derrotou o Botafogo por 3 a 1, sábado passado, na Ilha do Retiro. A única dúvida é o zagueiro e capitão Sílvio Criciúma, que será julgado nesta quarta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), devido à expulsão durante a partida contra o time carioca no Rio, quando o Sport perdeu por 3 a 1. Sílvio Criciúma cumpriu suspensão automática, mas poderá ter uma punição maior. Se ele for impedido de participar do próximo jogo, Marcão deverá ser seu substituto. Gigante do Agreste - O Sete de Setembro, dono do estádio em que acontecerá o jogo, tem as mesmas cores do Palmeiras, verde e branco, e boa parte da torcida local deverá apoiar o time paulista. O presidente do clube, Hélio Tadeu Lira, reafirmou que o campo não oferecerá problemas aos atletas. Ele disse que não há falhas nem buracos no gramado. Muito seco, já que o estádio não tem poços suficientes para armazenar a quantidade necessária para manter a grama, o campo está sendo aguado para o jogo com água trazida por carros-pipa. O Gigante do Agreste, cujo nome oficial é estádio Gerson Emery, tem capacidade para 12 mil pessoas.