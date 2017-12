Sport pode perder mando de campo O técnico Hélio dos Anjos recomeçou nesta terça-feira o trabalho técnico com os jogadores do Sport, mas ainda sem preocupação com a formação do time para a partida de sábado à tarde, na Ilha do Retiro, com o Botafogo, em que tem a obrigação de vencer para continuar sonhando com uma das duas vagas para a Série A do Brasileiro de 2004.. Desde a derrota para o time carioca, sábado, por 3 a 1, o treinador fez apenas treinos leves com os atletas e conversou muito, buscando ajudá-los a reencontrar o equilíbrio e a força para enfrentar o momento de pressão e dificuldade do time, que precisa vencer os três próximos jogos. Não bastasse ser o lanterna do quadrangular, com um ponto, nesta quarta-feira o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) poderá punir o clube com perda de mando de campo devido à invasão de gramado por um diretor do Sport no jogo contra o Palmeiras dia 10 de outubro. Preocupado com o setor ofensivo, que tem se mostrado deficiente, Hélio dos Anjos não acredita que possa dispor do atacante Adriano Chuva, há mais de um mês afastado devido a uma ruptura muscular na coxa esquerda. O jogador retomou os exercícios, mas não com bola e, embora demonstre boa recuperação, não deverá estar em condições de ser escalado. A direção do Sport nivelou o preço da arquibancada a R$ 5,00 para o sábado, com o intuito de ter o estádio cheio.