Sport pode perder mando de um jogo O procurador do STJD, Sandro Vinicius, recebeu representação de um torcedor, com uma fita que contém imagens de TV, que pode prejudicar o Sport na última rodada do quadrangular de seu grupo, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O clube corre o risco de perder o mando de campo e enfrentar o Brasiliense, no sábado, longe de Recife, por causa da invasão do gramado por parte de seus dirigentes na partida disputada dia 11, contra o Palmeiras, na capital de Pernambuco. Vinicius deve definir amanhã se oferece ou não a denúncia ao STJD. Coritiba - Edu Sales, do Coritiba, foi suspenso hoje por duas partidas - uma já cumprida -, por causa de sua expulsão no jogo com o Guarani, em 5 de outubro, no Brinco de Ouro.