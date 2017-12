Sport: prazo para definir local de jogo A CBF concedeu à equipe do Sport prazo até segunda-feira para definir um campo para a partida do dia 23 contra o Palmeiras, pelo quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe pernambucana visita inclusive o estádio Gigante do Agreste, em Garanhuns, a 228 quilômetros distante de Recife. O Sport foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a perda do mando de por conta de incidentes no estádio da Ilha do Retiro.