Sport precisa de 1 ponto, mas promete atacar O Sport decide neste sábado à tarde, na Ilha do Retiro, com o Brasiliense, quem vai se manter no páreo na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem contar com o atacante Valdir Papel, que sente dores com uma luxação no ombro, o técnico Hélio dos Anjos deverá substituí-lo com Ricardinho. Sua pretensão é imprimir velocidade e jogadas rápidas, com o time buscando a vitória, mesmo precisando apenas de um empate para se classificar. "Este é um jogo atípico", afirmou o treinador. "O Brasiliense, que costuma jogar com cautela fora de casa, deve ir para cima do Sport, já que só lhe interessa a vitória". Hélio dos Anjos garante que todo o time do Brasiliense preocupa, mas deixou claro que o meia Iranildo, receberá marcação especial. O Sport terá duas novidades. os meias Cléber e Nildo, que cumpriram suspensão, voltam ao time.