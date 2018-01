Sport: problemas para jogo contra Palmeiras Vivendo um momento de muitas dúvidas e dificuldades - com jogadores machucados, baixas de última hora e outras surpresas - a equipe do Sport encara novamente o time do Palmeiras, neste sábado à tarde, em uma partida que promete muitas emoções. Na busca por pontos essenciais para a continuidade da luta em busca de uma das vagas do grupo B, os pernambucanos prometem muita garra no jogo, válido pelo quadrangular semifinal da Série B do Campeonato Brasileiro. O desfalque mais sentido é do atacante Adriano Chuva, que, ontem (16), rompeu o músculo adutor da coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico. Em seu lugar, entra em cena Valdir Papel. Para alívio da equipe, Weldon, o outro atacante, confirmou presença no time mesmo com o nariz fraturado. Além dele, Clayson Rato participou do treino desta sexta-feira normalmente e está relacionado entre os titulares que devem iniciar a partida. As outras duas modificações no time que enfrentou o Palmeiras na semana passada acontecem em virtude da suspensão do lateral-esquerdo Ademar, que recebeu o terceiro cartão amarelo: Marcão foi deslocado da cabeça-de-área para a lateral e Vágner Mancini entra no meio. Apesar de manter a confiança na equipe, o técnico rubro-negro, Hélio dos Anjos, reconhece a dificuldade de enfrentar o Palmeiras em casa. "Dificuldades não são intransponíveis. Vamos em busca de um resultado positivo independentemente da pressão da torcida do Palmeiras. Treinamos bastante e sabemos que temos condições de chegar lá", argumentou Hélio, ao final do treino físico.