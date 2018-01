Sport: projeto é voltar à 1ª em 2003 O Sport Clube do Recife quer voltar à primeira divisão, conquistar o campeonato estadual e fazer bonito na Copa do Brasil. Para alcançar estes três objetivos contratou nove jogadores e mudou a comissão técnica e preparadores físicos. "Investimos forte no início do ano visando armar um time forte", afirmou o gerente de futebol, Wandérson Lacerda. "Temos as melhores expectativas". Foram contratados os atacantes Adriano Chuva (ex-Grêmio), Valdir Papel (Guarani), Wéldon (Santos) e Júnior Amorim (ex-Náutico); os zagueiros Sílvio Criciúma (ex-Goiás) e Marcão (Santos); o lateral-direito Barão (Internacional), Ataliba (Coritiba) e o goleiro Bosco. Hélio dos Anjos é o treinador. O Sport foi pentacampeão estadual no ano 2000 e estava na primeira divisão. No ano seguinte caiu para a série B, deu-se mal no estadual e, de acordo com Lacerda, "perdeu até jogo de damas". Este ano, segundo ele, será da recuperação do clube. Time-base SPORT: Maizena; Carlinhos, Gaúcho, Sílvio Criciúma: Ataliba, Juninho Goiano, Fernando César, Nildo e Cléber; Valdir Papel e Adriano Chuva. Técnico: Hélio dos Anjos.