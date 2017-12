Sport promete seis reforços para 2004 Com o encerramento de sua participação na Série B do campeonato Brasileiro de 2003, o Sport Clube do Recife - que no sábado empatou com o Marília por 1 a 1, no estádio Bento de Abreu e garantiu o terceiro lugar na competição - se prepara agora para encarar de frente uma nova fase. Decididos a investir pesado para conseguir chegar à primeira divisão, em 2005, os rubro-negros prometem não medir esforços para alcançar seu objetivo. Depois de garantir a permanência no técnico Hélio dos Anjos e de toda a comissão técnica, a diretoria do Leão confirmou, neste domingo, a contratação de pelo menos seis novos reforços para a próxima temporada. O reforço deverá chegar à equipe logo após o término do período de férias, que começa nesta segunda-feira e termina no próximo mês de janeiro. De acordo com o presidente do clube, Severino Otávio, o investimento feito em novas contratações é uma exigência da torcida e não poderia ser desrespeitado. "Os torcedores estiveram presentes ao longo de todas as competições que o Sport disputou neste ano. A torcida foi fiel e merece ter atendido seus pedidos. Além do mais, chegamos muito próximo da classificação para a Série A. Estamos no caminho certo", avaliou. O balanço geral do aproveitamento da equipe rubro-negra, neste ano, é o seguinte: No campeonato estadual, o Leão obteve um aproveitamento de 78%. Foram 19 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. Na Copa do Brasil, apesar da qualidade dos adversários ser bem maior, o Sport manteve-se em situação praticamente similar a do campeonato estadual. O aproveitamento foi de 70%. Em nove jogos, o Sport venceu seis, empatou um e sofreu duas derrotas. A derrota fatal ocorreu, em casa, para o Flamengo. Na Série B, no entanto, as coisas foram bem diferentes. O aproveitamento foi de apenas 48%. Em 35 jogos, a equipe rubro-negra conseguiu doze vitórias, empatou por quatorze vezes e perdeu nove jogos. As duas derrotas para o Palmeiras no quadrangular final foram responsáveis pela permanência do time pernambucano na Segunda Divisão do futebol nacional.