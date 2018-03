Sport recebe São Raimundo pela Série B A sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B será completada, neste domingo, com apenas um jogo. No Recife, o Sport recebe o São Raimundo às 17 horas no Estádio da Ilha do Retiro. O time pernambucano ainda está abalado pela eliminação nas semifinais da Copa do Brasil. Mas ficou com moral alto após o empate sem gols com o Flamengo, quarta-feira, após ter perdido a primeira, em casa, por 1 a 0. Os pernambucanos acreditam que possam recuperar o ânimo com uma boa vitória diante do São Raimundo. Para este jogo, o técnico Hélio dos Anjos terá o retorno do zagueiro-artilheiro Gaúcho, que não enfrentou o Flamengo por estar suspenso. Por outro lado, o volante Fernando César, expulso contra o Vila Nova no último sábado, dá lugar a Bebeto Campos. O técnico Aderbal Lana já confirmou que terá um time precavido para enfrentar o time de Hélio dos Anjos. O mais provável é que ele utilize o esquema 3-5-2. Segundo o treinador, "o Sport é muito forte e preocupa bastante". Como é tradicional, o time amazo nense não somou pontos ainda fora de casa. O São Raimundo tem nove pontos.