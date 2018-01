Sport Recife apresenta meia-atacante Giovanni, ex-Santos Depois de regressar à Série A do Campeonato Brasileiro e conquistar o Campeonato Pernambucano com antecedência, o Sport Recife apresentou oficialmente o meia-atacante Giovanni, nesta terça-feira. Dispensado no ano pelo Santos, o jogador de 35 anos estava jogando no Al Hilal, mas acabou deixando o time saudita no início de 2007. Na equipe nordestina ele irá reencontrar o treinador Gallo, com autuou junto na temporada de 1995, quando o Santos perdeu o título do Campeonato Brasileiro para o Botafogo. ?Ele teve um papel fundamental para minha vinda e me convenceu a não me aposentar. O pedido dele ajudou muito. Tenho que trabalhar forte. É muito bom receber todo esse incentivo?, comentou o atleta. Apesar de estar sem jogar há três meses, Giovanni disse que estará pronto para a estréia do Sport no Brasileiro, no dia 13 de maio, justamente contra o Santos, na Ilha do Retiro. ?Vinha mantendo a forma, treinando de dois em dois dias. Acredito que em dez dias já estou numa condição muito boa?, discursou o meia-atacante, que voltará a atuar com o volante Heleno. ?Time de futebol é igual a uma família. Claro que precisamos estar entrosados dentro de campo, mas fora também? Além de Giovanni, o Sport também fechou nesta terça-feira a contratação do goleiro Cléber, que está no Atlético Paranaense. Como o jogador já defendeu a equipe paranaense na Copa do Brasil, a equipe pernambucana não poderá utilizá-lo no torneio. O Sport pega o Ipatinga nas oitavas-de-final. Cléber será o quarto goleiro do clube, uma vez que já conta com Saulo (ex-Santos), Magrão e Gustavo.