Sport Recife demite o técnico Edinho A derrota do Sport Recife para o Marília por 4 a 1, sábado, no interior paulista, determinou a saída do técnico Edinho Nazareth do comando do time pernambucano. A diretoria já anunciou a efetivação do técnico Neco, que treinava as divisões de base do Sport. Ele dirigirá o time nas últimas três rodadas, agora com o objetivo de não ser rebaixado. O Sport é o 13.º colocado, com apenas 24 pontos. Neco fará sua estréia na terça-feira contra o Bahia, em Recife (PE).