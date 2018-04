Sport Recife encara jogo decisivo contra o Santo André Na 19.ª e penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com 20 pontos, o Sport precisa ganhar do Santo André, neste domingo, às 18h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, para ainda manter uma chance matemática de não ser rebaixado para a Segunda Divisão. Nos 25 jogos disputados até agora, somou apenas cinco vitórias.