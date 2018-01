Sport reclama favorecimento ao Palmeiras O vice-presidente do Sport, Vandérson Lacerda, acusou hoje a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) de ter montado a tabela do quadrangular da Série B do Brasileiro "privilegiando descaradamente" o Palmeiras. Segundo ele, em todos os jogos já definidos o time paulista vai sempre entrar em campo sabendo do resultado dos adversários. "A tabela fere interesse de terceiros e não se pode disputar uma competição decisiva com os clubes tendo condições diferenciadas", afirmou o dirigente, anunciando que o Sport vai lutar de todas as formas - "o céu é o limite" - pela igualdade de condições de todos os concorrentes. "Não queremos privilégios, mas também não aceitamos que ninguém os tenha". O Sport também é contrário à realização de jogos pela manhã no calor do verão. "É uma agressão aos jogadores", afirmou ele ao lembrar que médicos que participaram do Congresso de Ortopedia e Medicina Esportiva, no Recife, teriam alertado que a CBF pode até ser acionada judicialmente no caso de algum atleta ser prejudicado pelo esforço. Vandérson Lacerda frisou que também no aspecto do horário exige igualdade de condições. "Se tivermos que jogar às 11 horas da manhã, que todos os clubes joguem, porque dessa forma, pelo menos todos estarão passando pela mesma dificuldade", observou. "O correto é que todos entrem em campo no mesmo horário e no mesmo dia". O dirigente disse ter sido informado pela CBF que a definição dos horários e dias dos jogos visou atender à emissora de televisão que transmite os jogos. "A TV é que tem que se adequar à situação", retrucou. Ele afirmou já ter expressado a insatisfação do clube à vice-presdência da CBF, mas pretende formalizar as queixas. E conta com o apoio da imprensa e da opinião pública para pressionar a CBF visando a um final de campeonato com todos os clubes enfrentando as mesmas situações, sem favorecimentos, sem diferenciações. "Só se conseguiu botar Collor (o ex-presidente Fernando Collor) para fora da presidência com a força da imprensa e da opinião pública", comparou.