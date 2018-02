Sport, sem Robgol, pega Ituano na Ilha Sem contar com o atacante Robgol e o meio-campo Éverson, que cumprem suspensão por cartão amarelo, o Sport joga amanhã à noite com o Ituano, na Ilha do Retiro, com a provável estréia do volante Marquinhos (que veio do Santo André) e o lateral esquerdo Julinho (Fortaleza). Outra recente contratação, o meia Canela, que veio do Itaquaritinga, deve ficar no banco. Em décimo-sexto lugar na Série B do Brasileiro, com sete pontos, o Sport empatou nos últimos quatro jogos e precisa vencer.