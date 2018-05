Sport só empata com lanterna América-MG e segue com risco de rebaixamento

Em sua despedida do estádio Independência em partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro, ao menos até 2018, o rebaixado América-MG empatou em 2 a 2 com o Sport, neste sábado, em partida pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time pernambucano, com 44 pontos, segue sob risco de rebaixamento. Já o mineiro foi a 28, ainda na lanterna. Os gols foram marcados por Rodney Wallace e Ronaldo Alves para o Sport; Danilo e Michael fizeram para a equipe da casa.

O América-MG teve a primeira chance de gol da partida logo aos dois minutos. Osman recebeu lançamento de Leandro Guerreiro e, cara a cara com o goleiro Magrão, mandou no travessão. E se a primeira oportunidade de marcar foi dos mandantes, o primeiro gol foi do Sport. Aos 11, Renê roubou a bola de Christian e passou para Rodney Wallace, que tocou na saída do goleiro João Ricardo.

O clube mineiro, que teve um gol anulado aos 13 minutos, por impedimento de Michael, por pouco não empatou aos 31. Danilo chutou cruzado depois de sobra na área. Renê tirou em cima da linha, com Magrão já batido.

No retorno dos vestiários, aos 3 minutos, Osman recebeu na entrada da área, matou no peito e chutou para fora, longe do gol da equipe pernambucana. O América-MG empatou aos 6. Osman cruzou e Danilo cabeceou para marcar e deixar tudo igual no estádio Independência. Aos 17 foi a vez do Sport ter um gol anulado, por impedimento de Vinícius Araújo.

O América-MG virou aos 18 minutos, com Michael. Depois de escanteio, Roger ajeitou para o atacante fazer de cabeça. O time mineiro ficou com 10 em campo a partir dos 20 com a expulsão de Maktom, que revidou com tapa um empurrão de Rodney Wallace, que levou cartão amarelo no lance. Ronaldo Alves empatou o jogo aos 33, aproveitando bola levantada na área em cobrança de falta cobrada pelo meia Diego Souza.

Na última rodada da competição, o América-MG joga contra o Santos, no dia 4 de dezembro, um domingo, às 17 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos. No mesmo dia e horário (de Brasília), o Sport enfrenta o Figueirense, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 2 x 2 SPORT

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Cristian, Roger, Messias (Maktom) e Ernandes; Leandro Guerreiro, Juninho, Tony e Danilo (Gilson); Osman e Michael. Técnico: Enderson Moreira.

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Mateus Ferraz, Ronaldo Alves (Gabriel Xavier) e Renê; Rithely, Ronaldo, Diego Souza e Apodi (Everton Felipe); Rodney Wallace e Ruiz (Vinícius Araújo). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Rodney Wallace, aos 11 minutos do primeiro tempo; Danilo, aos 6, Michael, aos 18, e Ronaldo Alves, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ernandes (América-MG); Rodney Wallace, Vinícius Araújo e Matheus Ferraz (Sport).

CARTÃO VERMELHO - Maktom (América-MG).

ÁRBITRO - João Batista de Arruda (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).