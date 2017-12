Sport só pensa em sair da crise Em crise, depois da eliminação no Campeonato Pernambucano, onde tentava o inédito hexacampeonato, o Sport utiliza a Copa dos Campeões para tentar sair da crise técnica e financeira. Na partida de estréia, às 18h20 deste sábado, contra o São Paulo, em Maceió, o time tenta sua reabilitação. Para este jogo o técnico Espinosa só tem uma dúvida. Com dores nas costas, o lateral-esquerdo Dutra pode ficar de fora. Se não jogar, o volante Lico será improvisado na posição. O restante da equipe é a mesma que perdeu para o Santa Cruz, quarta-feira, por 2 a 0. Na Copa dos Campeões do ano passado, o Sport eliminou o mesmo São Paulo e chegou à final da competição. A expectativa entre os rubro-negros é de repetir a campanha feita em 2000.