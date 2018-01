Sport tem dois importantes desfalques Com dois importantes desfalques, o Sport enfrenta o Santa Cruz às 20h30 desta terça-feira, no estádio do Arruda, no clássico pernambucano pela segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com os jogadores que armam o time, os meias Cléber e Nildo, suspensos. Os substitutos serão Vágner Mancini e Bebeto Campos. A boa notícia é que o lateral-esquerdo Ademar está de volta. Com 6 pontos, o Sport está em segundo lugar no grupo B, atrás apeans do Palmeiras, que tem 9, e empatado com o Brasiliense. Por isso mesmo, a equipe pernambucana depende apenas de seus resultados para ficar com uma vaga no quadrangular final. E uma vitória sobre o Santa é fundamental para isso.