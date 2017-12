Sport terá dois desfalques contra o Marília Suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por invasão de campo no jogo contra o Palmeiras em 22 de outubro, na Ilha do Retiro, o técnico do Sport, Hélio dos Anjos, não fica no banco, neste sábado, no jogo com o Marília, em Marília (SP). A punição, por 90 dias, estende-se ao preparador físico Takão e ao massagista Mema, da comissão técnica do clube. Hélio será substituído pelo seu assistente técnico, Marcelo Cavalcanti. No jogo deste sábado os clubes, desclassificados, apenas cumprem tabela dentro da programação da Série B do Brasileiro. Na partida, disputa-se unicamente quem fica com a terceira colocação no campeonato. O Marília, lanterna do quadrangular, terá de vencer o Sport para sair dessa condição. O meia Vagner Mancini está fora por ter levado o terceiro cartão amarelo e o zagueiro Gaúcho, machucado, não tem condição de jogo. O primeiro será substituído por Fernando César e o segundo por Sílvio Criciúma. Ademar retoma a lateral esquerda, no lugar de Magal. O restante do time é o mesmo que perdeu por 2 x 1 para o Palmeiras, no sábado.