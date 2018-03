Sport terá nova dupla de ataque na Ilha O Sport entrará em campo com uma nova dupla de ataque nesta quarta-feira, contra o Flamengo, na Ilha do Retiro, às 21h45, pelas semifinais da Copa do Brasil. A dupla de atacantes titular formada por Adriano Chuva (expulso) e Valdir Papel (cartões amarelos) cumprem suspensão automática. O técnico do rubro-negro pernambucano, Hélio dos Anjos, tem como opções Júnior Amorim, Clayson Rato e Ricardinho. Com dúvidas sobre a escalação nesse setor, Hélio dos Anjos decidiu só divulgar os titulares nesta quarta-feira, momentos antes do início da partida. O artifício é também uma tentativa de tentar dificultar o trabalho do técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, já que nenhum dos três jogadores (Amorim, Rato ou Ricardinho) começou uma partida da Copa do Brasil como titular.