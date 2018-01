Sport terá reforços contra Brasiliense Confiante, com ânimo para cima e boas perspectivas. É neste quadro emocional que se encontram os jogadores do Sport, que só precisam de um empate com o Brasiliense, no sábado à tarde, jogando em casa, para se classificarem para a próxima etapa da Série B do Campeonato Brasileiro. O gerente de futebol do clube, Armindo Santos, garante que os atletas não estão de salto alto e respeitam o adversário, pretendendo dar tudo para conseguir se manter no páreo. No próximo jogo, o time vai poder contar com a volta dos armadores Cléber e Nildo, que cumpriram suspensão e também terá à disposição o volante Fernando César, recuperado depois de um mês no estaleiro por uma contusão. A ausência será do coringa Marcão, que levou o terceiro amarelo no jogo de ontem à noite com o Santa Cruz (1 x 1). Zagueiro, Marcão já foi improvisado na lateral esquerda e na cabeça de área. O atacante Valdir Papel se machucou no ombro, mas poderá se recuperar em tempo para a disputa. A equipe está concentrada na Praia de Maria Farinha, município metropolitano de Paulista, desde o domingo. Até o jogo de sábado os treinos ocorrerão na praia e no campo do Sport. Conscientes de que a competição começa para valer, agora, quando não se pode mais vacilar, os jogadores têm como objetivo imediato ficar entre os quatro primeiros. Isto conquistado, a luta será pelo retorno à Primeira Divisão.