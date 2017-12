Sport terá reforços contra o Palmeiras O empate com o Marília, sábado, em casa, não tirou o ânimo e o otimismo do Sport, que espera manter a estatística da primeira fase da competição, quando teve um aproveitamento de 56% das partidas realizadas em campos adversários. A equipe viaja amanhã para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras, quarta-feira, e em seguida vai para o Rio, onde joga com o Botafogo no sábado. O técnico Hélio dos Anjos não recebeu bem o resultado da primeira partida do quadrangular que vai determinar quem volta para a Primeira Divisão. Mas, como todos os quatro concorrentes empataram na primeira rodada, o estrago não foi considerado tão grande. Ele espera que o time consiga vitórias nestes próximos dois jogos. Para isso, conta com o retorno do zagueiro Sílvio Criciúma e do volante Ataliba, que cumpriram suspensão por três cartões amarelos. O zagueiro Gaúcho é dúvida, porque está sentindo dores na virilha. Já o atacante Valdir Papel viaja mesmo se não for liberado para o jogo com o Palmeiras. Convalescendo de uma contusão no ombro, ele deverá estar liberado pelo departamento médico para atuar no sábado. Apesar da sua força e tradição, o Palmeiras não intimida o clube pernambucano. Segundo o treinador, o respeito pelo clube é enorme, e há a consciência de que será um jogo de alto grau de dificuldade. Ele observa, no entanto, que o Sport tem competência para enfrentá-lo. Nas três vezes em que se confrontaram neste campeonato, houve um empate e uma vitória para cada um dos times.