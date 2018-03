Sport terá time completo contra Americano O Sport terá força total nesta quarta-feira à noite, na Ilha do Retiro, contra o Americano-RJ. Como perdeu por 2 a 1 na partida de ida, em Campos, a equipe pernambucana precisa da vitória para seguir na Copa do Brasil. Apesar de não estar muito bem no Campeonato Pernambucano, o Sport aposta da força de seu conjunto, com todos titulares à disposição do técnico Hélio dos Anjos, para passar pelo Americano.