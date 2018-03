Sport troca Levir por Hugo Benjamim O técnico Levir Culpi não resistiu à péssima campanha do Sport e foi demitido nesta segunda-feira em Recife. Seu lugar vai ser ocupado por Hugo Benjamim, ex-treinador do Náutico, Vitória e do Íbis, que ostenta o título de pior time do mundo. ?Temos pouco tempo e não podemos trazer alguém que não conheça o futebol do Estado?, justificou Fernando Pessoa, diretor do Sport. O time precisa vencer seus próximos nove jogos para tentar conquistar o segundo turno do Campeonato Pernambucano.