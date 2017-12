Sport troca Serra Talhada por Garanhuns A diretoria do Sport anunciou nesta quarta-feira à noite que a partida contra o Palmeiras, dia 23 pela manhã, pelo quadrangular decisivo da Série B do Campeonato Brasileiro será transferida disputada no Estádio Gigante do Agreste, em Garanhuns, a 230 quilômetros da capital pernambucana. Contrariando a informação dada pelo advogado do clube, Júlio César Soares, à tarde, de que o jogo seria em Serra Talhada. O estádio em Garanhuns tem capacidade para 12 mil pessoas e já foi vistoriado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF), que previa a possibilidade da punição devido à invasão de campo no jogo contra o Palmeiras, realizado na Ilha do Retiro, dia 11 de outubro. É a primeira vez que um clube do nível e tradição do Palmeiras joga na cidade de Garanhuns.