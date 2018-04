Sport vence ABC na estreia do técnico Marcelo Martelotte e espanta crise

RECIFE - O Sport conseguiu espantar a crise e comemorou a estreia do técnico Marcelo Martelotte com vitória. Na noite desta terça-feira, o time pernambucano derrotou o ABC por 1 a 0, na Ilha do Retiro, no Recife, pela segunda rodada da Série B do Brasileiro.

Na estreia, o Sport tinha perdido para o Icasa. Assim, marcou nesta terça-feira os primeiros pontos na Série B. Já o ABC perdeu pela segunda vez seguida e ainda está sem pontuar.

Sob nova direção, o Sport tentou mostrar um espírito diferente. E foi para cima do adversário nos minutos iniciais, obrigando o goleiro Lopes a fazer duas grandes defesas na mesma jogada. Primeiro, no cruzamento perigoso de Reinaldo. Depois, em finalização de Felipe Azevedo no rebote.

O ABC teve dificuldades para sair do campo de defesa e conseguiu só levar perigo a partir dos 30 minutos. Apesar de tanta demora, o time potiguar por pouco não abriu o placar em finalização de Alvinho, que o goleiro Magrão defendeu.

Na volta dos vestiários, o Sport manteve a postura ofensiva do começo do jogo e, desta vez, foi recompensado. Logo aos dois minutos, o zagueiro Gabriel Santos aproveitou rebote da defesa em finalização de Felipe Azevedo. E, livre de marcação, teve apenas o trabalho de empurrar para o gol vazio.

Com a vantagem no placar e espaço para jogar, o Sport criou boas chances em contra-ataques. Na mais clara deles, Rithely tentou driblar o goleiro Lopes, mas perdeu o ângulo e acabou finalizando para fora. O ABC, apesar das dificuldades na criação, também teve chance de empatar em cabeçada de Jean Carioca, que explodiu no travessão.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira. O ABC tem novo duelo nordestino contra o Ceará, no Estádio do Frasqueirão, em Natal. E o Sport encara o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 1 x 0 ABC

SPORT - Magrão; Weldon (Fábio Bahia), Tobi, Gabriel Santos e Reinaldo; Renan Teixeira, Rithely, Lucas Lima e Felipe Azevedo; Marcos Aurélio (Oswaldo) e Nunes (Érico Júnior).

Técnico - Marcelo Martelotte.

ABC - Lopes; Bileu, Vinicius, Flávio Boaventura e Lino; Leandro (Rodrigo Santos), Mateus, Jean Carioca e Geovani (Rafael Santiago); Rodrigo Silva e Alvinho (Marcílio).

Técnico - Paulo Porto.

GOL - Gabriel Santos, aos dois minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Francisco de Assis Almeida Filho (CE).

CARTÕES AMARELOS - Nunes e Lucas Lima (Sport).

RENDA - R$ 102.129,00.

PÚBLICO - 8.539 pagantes.

LOCAL - Estádio Ilha do Retiro, no Recife (PE).