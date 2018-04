Sport vence, atrapalha Grêmio na briga pela liderança e afasta crise

O Sport passa por uma difícil crise, na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas mostrou neste domingo que não vai se render facilmente. Em partida válida pela 15.ª rodada, o time pernambucano venceu o Grêmio por 4 a 2 na Ilha do Retiro e ainda atrapalhou os gaúchos na perseguição ao líder Palmeiras.

Com o resultado, o Sport se manteve na 17.ª colocação, mas agora com 15 pontos, um a menos que o Figueirense, primeiro time fora da degola. Já o Grêmio estacionou no terceiro lugar, com 27 pontos, e viu a desvantagem para a ponta aumentar para cinco.

Sport contou com a volta do goleiro Magrão, que ficou fora dos últimos três jogos por conta de uma lesão na coxa. Já o Grêmio contou com o retorno do zagueiro Pedro Geromel e do volante Maicon.

Com a bola rolando, quem chegou com perigo foi o Grêmio logo no primeiro minuto de jogo. Luan recebeu de Giuliano na ponta direita e chutou cruzado, vencendo o goleiro Marcão, mas a bola explodiu na trave.

Após o susto inicial, o Sport conseguiu melhorar em campo e desperdiçou uma boa chance com Rogério, aos 17. Pouco depois, o time conseguiu abrir o placar. Aos 21, Serginho roubou a bola no meio de campo, avançou, tabelou com Edmílson, saiu na cara do goleiro e bateu na saída de Grohe para o fundo do gol.

Com o gol, os donos da casa ganharam confiança e partiram para cima. O Grêmio apostava nas jogadas em velocidade e cruzamentos, mas Luan tinha dificuldades para finalizar bem. Aos 38, Diego Souza ampliou. Em cobrança de escanteio pela direita, o meia subiu mais que os zagueiros gremistas e testou firme para fazer 2 a 0.

A derrota parcial levou o Grêmio mordido para o intervalo e o time voltou em alta frequência para o segundo tempo. Com um minuto de jogo, Everton levou perigo e Renê mandou para escanteio. Na cobrança, Geromel aproveitou sobra na área e estufou a rede.

Aos 17, o zagueiro apareceu novamente para aproveitar rebote em cobrança de tiro de canto e chutou firme no cantinho, buscando o empate por 2 a 2. Mas a alegria durou pouco tempo, porque Everton Felipe cobrou escanteio pela direita, Serginho desviou na primeira trave e Edmílson apareceu para marcar o terceiro gol do Sport.

Ciente da situação difícil no Brasileirão, o Sport tratou de não tirar o pé para garantir uma vitória convincente sobre o Grêmio. Aos 27, Everton Felipe fez fila, invadiu a área e foi derrubado. A arbitragem assinalou pênalti e Diego Souza converteu.

O meia ainda cobrou uma falta com muito perigo, aos 41, e em seguida Douglas obrigou Magrão a fazer uma bela defesa. No minuto final, foi a vez de Rithely exigir trabalho de Grohe, mas o placar terminou definido em 4 a 2.

Na sequência do Campeonato Brasileiro, o Sport encara o Cruzeiro às 16 horas do próximo domingo, no Mineirão. No mesmo horário, o Grêmio recebe o São Paulo na Arena.

FICHA TÉCNICA

SPORT 4 x 2 GRÊMIO

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Ronaldo Alves (Oswaldo) e Renê; Rithely, Serginho, Everton Felipe e Diego Souza; Rogério (Rodrigo Mancha) e Edmílson (Mansur). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Jaílson (Pedro Rocha), Maicon, Giuliano (Ramiro) e Douglas; Everton e Luan (Henrique Almeida). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Serginho, aos 21 minutos, e Diego Souza, aos 38 do primeiro tempo; Pedro Geromel, aos dois e aos 17 minutos, Edmílson, aos 22, e Diego Souza, aos 29 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Oliveira, Jaílson e Ramiro (Grêmio).

RENDA - R$ 153.730,00.

PÚBLICO - 10.891 (total).

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).