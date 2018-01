Sport vence clássico pernambucano Três jogos aconteceram pelo Campeonato Brasileiro da Série B na tarde deste sábado, dando seqüência à 15.ª rodada. No clássico pernambucano, em Recife, o Sport venceu o Náutico por 3 a 2 e se afastou da zona de rebaixamento. O Rubro-negro foi para a 11ª colocação, com 21 pontos. O Náutico permaneceu entre os oito primeiros. Com 24 pontos, é o sexto colocado. Em Campinas, o Guarani se reabilitou ao golear o União Barbarense por 4 a 0 no estádio Brinco de Ouro. A equipe campineira foi para a 10ª posição, com 22 pontos e está a um ponto do oitavo colocado, o Vitória. Já o Barbarense, ficou ainda mais ameaçado pelo rebaixamento, com 17 pontos, caiu para o 18º lugar. No outro jogo da tarde, o Gama surpreendeu, fora de casa, ao derrotar o CRB por 2 a 0, em Maceió. Mesmo assim, o time do Distrito Federal continua na penúltima colocação, com 15 pontos. O CRB perdeu a oportunidade de entrar entre os oito melhores e seguiu com 21 pontos, na 12ª colocação. Neste domingo, o confronto entre Ituano e Bahia, em Itu, às 16 horas, completa a rodada.