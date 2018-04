Sport vence e complica situação do Cruzeiro

O Sport suou, mas venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na noite deste domingo, na Ilha do Retiro, e ficou mais perto de conquistar uma vaga na Copa Sul-americana do próximo ano. De quebra, venceu, pela primeira vez neste campeonato, um time comandado por um ex-técnico do Sport - Dorival Júnior -, numa vitória que foi antecedida por festa da comemoração da conquista do título de campeão brasileiro de 1987 - título reconhecido pela CBF, mas contestado pelo Flamengo. Veja também: Classificação Calendário e resultados Se tudo é festa para o Sport, o Cruzeiro está perto de ver o sonho da Libertadores terminar, já que o clube continua com 57 pontos e não depende mais de si, uma vez que precisa torcer pelo tropeço do Palmeiras, diante do Atlético-MG, na última rodada. O Sport iniciou o jogo ansioso, tentando pressionar o Cruzeiro. E, mesmo errando alguns passes no meio-campo, chegou ao seu primeiro gol aos 19 minutos, mas o árbitro anulou o lance. Anderson Aquino estava impedido quando aproveitou sobra do goleiro Fábio, que havia espalmado bola rasteira chutada por César na entrada da área. Sport 1 Magrão; Luisinho Netto , Igor e César ; Gustavo, Bruno, Everton e Romerito; Anderson Aquino (Adriano Gabiru), Da Silva e Carlinhos Bala (Du Lopes) Técnico: Geninho Cruzeiro 0 ábio; Mariano, Leo Fortunato, Emerson e Thiago Heleno; Fábio Santos, Ramires, Maicosuel e Roni (Nenê); Leandro Domingues e Guilherme (Alecsandro) Técnico: Dorival Júnior Gols: Adriano Gabiru, aos 21 minutos do segundo tempo Árbitro: Leonardo Gaciba da Silva (Fifa-RS) Renda: R$ 195.636,00 Público: 31.119 pagantes Estádio: Ilha do Retiro, Recife Com muitos erros de finalizações - falha demonstrada durante o decorrer do campeonato e que motivou vários treinos específicos - o time chegou a irritar a torcida que, em contrapartida, aplaudiu os jogadores ao final do primeiro tempo, reconhecendo a disposição dos mesmos. Entre as oportunidades desperdiçadas no primeiro tempo, já em momento de mais tranqüilidade da equipe, dois chamam a atenção: aos 36 minutos, Da Silva não aproveitou chance de frente com o goleiro Fábio, depois de falha na zaga do Cruzeiro; aos 40 minutos, Carlinhos Bala perdeu um gol feito, ao receber um cruzamento perfeito na cabeça, em cruzamento de Romerito. No segundo tempo, o Cruzeiro tentou surpreender o adversário e começou jogando melhor. O Sport reagiu rápido. Doze minutos depois de entrar em campo em substituição a Anderson Aquino, Adriano Gabiru marcou um golaço, numa jogada que teve início com Romerito, que mandou para Carlinhos Bala na direita do ataque. Bala cruzou para Gabiru que, de primeira, mandou direto para o ângulo esquerdo de Fábio. O Cruzeiro tentou uma recuperação até o final, sem sucesso. O Sport se fechou e já no final do jogo, Geninho fez a última substituição. Tirou Bala e colocou Du Lopes, para ajudar a fechar o time e garantir a vitória.