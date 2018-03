Sport vence Flu e vai às quartas-de-final O Sport voltou a vencer o Fluminense hoje, desta vez na Ilha do Retiro e pelo placar de 2 a 1, garantindo a classificação para as quartas-de-final da Copa do Brasil. Gaúcho e Cléber marcaram para os donos da casa; Fábio Bala descontou para os cariocas. A equipe pernambucana, que até agora só venceu na competição, enfrentará o Atlético/MG na próxima fase. Após um início de partida truncado, o Sport chegou ao gol em um lance de bola parada, logo aos oito minutos. Nildo cobrou falta na esquerda e o zagueiro Gaúcho, na pequena área, subiu de cabeça para tocar para as redes. Com o Sport exercendo uma marcação agressiva, o Fluminense insistia nas jogadas pelo meio, mas sem encontrar espaço. A equipe do técnico Hélio dos Anjos levava perigo constante ao gol de Kléber, mas mostrava afobação nas conclusões. Aos 13, Nildo perdeu o domínio da bola e a chance de ampliar o placar. O único lance de perigo criado pelo Fluminense na primeira etapa aconteceu já aos 38 minutos. Carlos Alberto recebeu na área e bateu forte, a bola desviou no zagueiro Sílvio Criciúma, tocou o travessão e voltou para os braços do goleiro Maizena. No segundo tempo o Sport recuou a marcação e o Fluminense passou a criar sucessivas oportunidades. Fábio Bala, aos cinco; Carlos Alberto, aos 12; e Jadílson, aos 14 minutos, deram trabalho ao goleiro Maizena. O Sport acordou com Adriano Chuva, aos 23, chutando forte, mas por cima. Aos 25, Fábio Bala foi ao fundo e cruzou para Marcelo, que foi prensado por Ataliba na hora da conclusão. A partir dos 30 minutos o desgaste físico abateu o Fluminense. Ricardinho, que entrou na vaga de Valdir Papel, perdeu duas grandes chances de ampliar aos 31 e aos 42 minutos. Aos 43, Cléber invadiu a área e chutou forte para fazer 2 a 0. O Fluminense respondeu no minuto seguinte, com Fábio Bala tocando para as redes na saída de Maizena, mas não havia tempo para mais nada. Ficha Técnica Sport: Maizena; Carlinhos, Gaúcho, Sílvio Criciúma e Juninho Goiano; Marcão, Ataliba, Cléber e Nildo; Adriano Chuva (Éverton) e Valdir Papel (Ricardinho). Técnico: Hélio dos Anjos. Fluminense: Kléber; César, Augusto e Rodolfo (Antônio Carlos, depois Alan); Zada (Djair), Marcão, Marciel, Carlos Alberto e Jadílson; Fábio Bala e Marcelo. Técnico: Renato Gaúcho. Gols: Gaúcho, aos 8 minutos do primeiro tempo; Cléber, aos 43 e Fábio Bala, aos 44 minutos do segundo. Árbitro: Márcio Rezende de Freitas (Fifa). Cartão amarelo: César, Marciel, Carlos Alberto, Gaúcho e Marcão. Renda e público: Não divulgados. Local: Estádio da Ilha do Retiro.