Sport vence Náutico por 2 a 0 e é campeão em Pernambuco Invicto em 2007, o Sport confirmou o favoritismo, venceu o Náutico neste domingo por 2 a 0, na Ilha do Retiro, e sagrou-se campeão pernambucano. Com o resultado, a equipe rubro-negra chegou a 21 pontos e como faltam apenas duas rodadas para o término do returno, não tem como ser alcançada pelo vice-líder, o Central, que tem 14. O time já tinha conquistado o primeiro turno e com a conquista do segundo, levou o título do estadual de Pernambuco, evitando as finais da competição. O Náutico começou a partida disposto a evitar o título do rival e em 15 minutos acertou duas bolas na trave do Sport com Acosta e Kuki. Os donos da casa não se abalaram e foram crescendo na partida. Aos 35 minutos, com a partida equilibrada, Fumagalli lançou Weldon, que avançou pela esquerda em velocidade, invadiu a área e abriu o placar para o time rubro-negro. No segundo tempo, o Sport veio melhor e mostrou porque é o melhor time de Pernambuco na atualidade. Com a defesa arrumada, a equipe conseguiu impor seu ritmo de jogo e aos 19 minutos definiu a partida. Carlinhos Bala costurou a defesa do Náutico e tocou para Éverton na direita, que cruzou na medida para Luciano Henrique fazer 2 a 0 e definir o campeonato para o Sport.