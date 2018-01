Sport vence o Ceará pela Série B Debaixo de uma forte chuva e mesmo não jogando bem, o Sport venceu o Ceará por 3 a 0, nesta terça-feira à noite, no Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE), na abertura da oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O time pernambucano, agora, soma 12 pontos, e sobre provisoriamente quinto lugar, deixando o time cearense com oito pontos, em 19.º lugar, na zona de rebaixamento. O primeiro gol foi marcado por Éder, aos 14 minutos quando arriscou o chute de longe, onde a bola desviou num zagueiro e enganou o goleiro Adilson. No começo do segundo tempo, o atacante Vinícius poderia ter ampliado o placar porque teve um pênalti a seu favor, mas Adilson defendeu. O zagueiro Ênio foi expulso por causa da falta. Aos 29 minutos, Clésio, de cabeça, ampliou, e Rodriguinho, aos 40 minutos, fechou o placar.